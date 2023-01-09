Официально. Саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля

9 января, 18:19
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Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля, официально подтвердила председательствующая в ЕС Швеция.

Об этом сообщает DW.

Стокгольм намерен содействовать «сильному желанию» Киева приблизиться к членству в ЕС. Об этом пойдет речь, в частности, во время саммита Украина-ЕС, который, по словам постоянного представителя Швеции при ЕС Ларса Даниэльссона, состоится 3 февраля в Украине.

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Даниэльссон во время встречи с журналистами также сообщил, что «Украина и военная агрессия РФ против Украины будет доминировать над всем, что будет делать Швеция во время председательства» в ЕС. По его словам, Евросоюз уже сделал многое для поддержки Украины, «однако нужно делать больше, чтобы процесс поддержки — гуманитарной, финансовой, военной — не прекращался».

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2 января по результатам телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Офисе президента сообщили, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Однако по очередности он должен проходить в Брюсселе.

Евросоюз долгое время не подтверждал, что ближайший саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве. Например, 22 декабря пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс заявил, что 3 февраля 2023 года в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС.

Теперь в ЕС официально подтвердили, что саммит состоится в Киеве 3 февраля, как это и анонсировала ранее украинская сторона.

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Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.

https://www.youtube.com/watch?v=WLzEea43ujw&t=1s&ab_channel=RadioNV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Швеция Украина-ЕС Саммит Украина - ЕС Война России против Украины

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