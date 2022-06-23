Евросовет обнародовал решение о статусе кандидата для Украины 23 июня, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Украина стала кандидатом в члены Евросоюза (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustrations)

Евросовет опубликовал свое решение о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдове, принятое в четверг, 23 июня, во время саммита в Брюсселе.

Текст выводов опубликован на сайте Евросовета.

«Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Республики Молдова и Грузии. Будущее этих стран и их граждан лежит в Европейском союзе. Совет Европы принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова», — сказано в выводах.

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Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении условий, перечисленных ею в заключениях по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В Евросовете заявили, что готовы предоставить статус страны-кандидата Грузии после того, как она «решит приоритетные задачи», указанные в выводах Еврокомиссии.

" Продвижение каждой страны к ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг по соответствию Копенгагенским критериям, принимая во внимание способность ЕС принимать новых членов", — также сказано в решении.

Лидеры ЕС также заявили, что продолжат экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украины. Они повторили, что осуждают неизбирательные нападения России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и призывают ее немедленно вывести все свои войска и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Евросовет подчеркнул, что Россия, Беларусь и все виновные в совершении военных и других тяжких преступлений будут привлечены к ответственности. Страну-агрессор также призвали прекратить обстрел украинских сельскохозяйственных объектов, вывоз зерна и разблокировать Черное море. В ЕС подчеркнули, что Россия — единственный виновник глобального продовольственного кризиса.

Евросовет пообещал продолжать работу над санкциями и увеличить военную помощь Киеву, а также напомнил, что вскоре ожидает предложений Еврокомиссии по пакету макрофинансовой помощи Украине на сумму до 9 млрд евро.

Лидеры ЕС на саммите Евросовета 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Президент Молдовы Майя Санду также назвала решение историческим и подчеркнула, что решение ЕС — «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы».

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