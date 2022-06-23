Евросовет обнародовал решение о статусе кандидата для Украины

23 июня, 23:24
Цей матеріал також доступний українською
Украина стала кандидатом в члены Евросоюза (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustrations)

Украина стала кандидатом в члены Евросоюза (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustrations)

Евросовет опубликовал свое решение о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдове, принятое в четверг, 23 июня, во время саммита в Брюсселе.

Текст выводов опубликован на сайте Евросовета.

Читайте также:
Михаил Пашков
Михаил Пашков
Украина — ЕС: зеленый свет с условиями

«Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Республики Молдова и Грузии. Будущее этих стран и их граждан лежит в Европейском союзе. Совет Европы принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова», — сказано в выводах.

Видео дня
Читайте также:
Путь длиной в три десятилетия. Как Украина добивалась статуса кандидата в члены ЕС и как нападение России ускорило этот процесс

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении условий, перечисленных ею в заключениях по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

Читайте также:

В Евросовете заявили, что готовы предоставить статус страны-кандидата Грузии после того, как она «решит приоритетные задачи», указанные в выводах Еврокомиссии.

" Продвижение каждой страны к ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг по соответствию Копенгагенским критериям, принимая во внимание способность ЕС принимать новых членов", — также сказано в решении.

Читайте также:
Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Только цифры. Что получила Польша, став членом ЕС

Лидеры ЕС также заявили, что продолжат экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украины. Они повторили, что осуждают неизбирательные нападения России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и призывают ее немедленно вывести все свои войска и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Евросовет подчеркнул, что Россия, Беларусь и все виновные в совершении военных и других тяжких преступлений будут привлечены к ответственности. Страну-агрессор также призвали прекратить обстрел украинских сельскохозяйственных объектов, вывоз зерна и разблокировать Черное море. В ЕС подчеркнули, что Россия — единственный виновник глобального продовольственного кризиса.

Читайте также:
Вопрос жизни. Почему весь мир нервничает из-за блокады украинского морского экспорта и как ее можно снять — обзор западных СМИ
Читайте также:

Урсула фон дер Ляйен оглашает о решении Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, 17 июня 2022 (Фото:Janis Laizans / REUTERS) Историческое решение. Украина — в шаге от статуса кандидата в члены ЕС: что дальше и как долго продлится путь к полному членству?

Евросовет пообещал продолжать работу над санкциями и увеличить военную помощь Киеву, а также напомнил, что вскоре ожидает предложений Еврокомиссии по пакету макрофинансовой помощи Украине на сумму до 9 млрд евро.

Лидеры ЕС на саммите Евросовета 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Президент Молдовы Майя Санду также назвала решение историческим и подчеркнула, что решение ЕС — «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы».

Как Украина может лишиться кандидатства в члены ЕС – Иван Нагорняк

https://www.youtube.com/embed/ndTKvUhMC7g
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Молдова Украина-ЕС Евроинтеграция Санкции против России Украина Европейский совет Война России против Украины Продовольственный кризис

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X