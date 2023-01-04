В Брюсселе пока не подтвердили проведение саммита Украина-ЕС в Киеве — СМИ 4 января, 19:31 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

В Европейском Союзе пока не подтверждают, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве, а не Брюсселе, как это анонсировала украинская сторона, сообщает DW.

По информации неназванного чиновника Евросоюза, пока неясно, где именно состоится саммит Украина-ЕС. Он не исключил, что это может быть как Киев, так и Брюссель.

2 января по результатам телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Офисе президента сообщили, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Однако по очередности он должен проходить в Брюсселе.

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22 декабря пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс заявил, что 3 февраля 2023 года в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.