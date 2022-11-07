Вступление Украины в ЕС займет больше года или даже двух — еврокомиссар 7 ноября, 00:32 Вступление Украины в ЕС займет год или два (Фото:Верховная рада Украины)

Вступление Украины в Евросоюз может занять больше года или двух, считает еврокомиссар от Венгрии по расширению Оливер Варгеи.



"Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных сферах политики, подготовка к вступлению, скорее всего, продлится больше года или двух", - заявил еврокомиссар в комментарии немецкому изданию Welt.



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Он отметил, что для вступления необходимо завершить все семь реформ, которые были выдвинуты как условия Киева при утверждении статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу. Это положительно. Но не все семь реформ можно завершить быстро», – добавил Варгеи.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял ранее, что у Украины есть амбиция до конца 2022 года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.