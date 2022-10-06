«Война многое прояснила». Когда Укарина станет членом НАТО и ЕС — прогноз экс-посла США 6 октября, 20:11 Штаб-квартира НАТО в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Бывший американский посол в Украине и бывший специальный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор выразил мнение, что Украина станет членом НАТО в течение следующих пяти лет, а до этого она войдет в Евросоюз.



«Я думаю, это случится в течение следующих пяти лет. Как только Украина восстановит контроль над всеми своими территориями, начнется процесс восстановления всей уничтоженной врагом инфраструктуры — мостов, дорог, больниц, школ. Все это очень важно», — сказал Тейлор, отвечая на вопрос НВ, через сколько лет, по его мнению, Украина станет членом Североатлантического альянса.

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Он добавил, что украинцы столкнуться с необходимостью переустроить свое общество — «ведь война многое прояснила».

«Украина при этом существенно продвинется в вопросе укрепления демократии и верховенства права. Я думаю, в стране и за ее пределами будет много мотивации для того, чтобы продолжать развитие Украины и частью этого развития несомненно станет вступление Украины в ЕС. Европейский союз уже пригласил Украину и инициировал процесс ее интеграции. Это будет достаточной мотивацией для того, чтобы проделать тяжелую, но нужную работу, провести все необходимые реформы — экономические, управленческие, судебные и стать страной-членом ЕС, затем страной-членом НАТО и окончательно защитить свой суверенитет перед Россией», — считает дипломат.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

23 июня лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.