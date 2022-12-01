Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже скоро — министр по вопросам Европы и климата Германии 1 декабря, 15:53 Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

Об этом заявила государственный министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн в интервью изданию Rhenishe Post.

Она подчеркнула, что темпы вступления Украины в Евросоюз зависят от готовности украинской стороны к реформам.

Видео дня

«Перспективы вступления Украины набирают обороты. Вполне возможно, что в скором времени начнутся переговоры. Темпы будут зависеть, прежде всего, от готовности Украины к реформам», — сказала Люрманн.

Она отметила, что во время визита в Киев была поражена достигнутым прогрессом, поэтому теперь важно, чтобы Украина сохранила «этот реформаторский импульс».

В контексте визита в украинскую столицу министерша также вспомнила, что людям там очень тяжело без отопления и электричества, и Германия, в частности в сотрудничестве с Францией, должна организовать зимнюю помощь для Украины.

Люрманн добавила, что ЕС должен поставлять в Украину и больше вооружение, чтобы сделать украинские оборонные показатели «еще лучше».

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».