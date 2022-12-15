Зеленский призвал ускорить процесс и перейти к следующему этапу сближения Украины с ЕС
Зеленский обратился с призывом во время выступания за заседании Евросовета (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС.
По его словам, несмотря на войну, Украина не останавливает «институциональную трансформацию в стране».
Зеленский напомнил, что за текущую неделю Верховная Рада одобрила три евроинтеграционных закона, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.
«Это лишь одна иллюстрация из многих вещей, которые мы сделали для того, чтобы подготовить следующий этап сближения Украины и ЕС, а именно — оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которой мы ожидаем от вас в ближайшее время и очень просим вас сделать это и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров по членству Украины в ЕС», — сказал он.
Зеленский также поблагодарил лидеров европейских стран за поддержку Украины в получении кандидатства в ЕС.
Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.
Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».
В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.