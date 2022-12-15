Зеленский призвал ускорить процесс и перейти к следующему этапу сближения Украины с ЕС 15 декабря, 15:57 Зеленский обратился с призывом во время выступания за заседании Евросовета (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС.

По его словам, несмотря на войну, Украина не останавливает «институциональную трансформацию в стране».

Зеленский напомнил, что за текущую неделю Верховная Рада одобрила три евроинтеграционных закона, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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«Это лишь одна иллюстрация из многих вещей, которые мы сделали для того, чтобы подготовить следующий этап сближения Украины и ЕС, а именно — оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которой мы ожидаем от вас в ближайшее время и очень просим вас сделать это и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров по членству Украины в ЕС», — сказал он.

Зеленский также поблагодарил лидеров европейских стран за поддержку Украины в получении кандидатства в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.