«Неудобный друг». Почему Китай так и не поддержал Россию в войне против Украины — Foreign Policy 13 мая, 14:33 Сюжет Цей матеріал також доступний українською За более чем два месяца войны Китай не начал поставлять РФ оружие (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, однако этого так и не произошло.



НВ публикует перевод статьи Foreign policy о том, почему, по данным Великобритании, Китай считает российскую войну «вредной для бизнеса».

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«Неудобный друг»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Пекин рассматривает Москву как все более «неудобного друга» по мере того, как война на Украине все больше затягивается.

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Китай, похоже, все больше смущает то, как Россия ведет свою войну в Украине, заявил журналистам во вторник министр обороны Великобритании, подчеркнув растущий раскол в некогда зарождавшихся отношениях между двумя державами, который удерживает Пекин от оказания помощи Москве во время продолжающегося конфликта.

За более чем два месяца войны, хотя Китай отказался осудить полномасштабное вторжение России и помог повторять российскую дезинформацию, он также не стал оказывать реальную поддержку военным усилиям Кремля. Ходили слухи, что Китай может поставлять пайки находящимся в тяжелом положении российским войскам или удовлетворять потребности России в оружии, но этого не произошло.

Крупнейший китайский производитель беспилотников DJI приостановил операции в России и Украине в конце апреля, лишив плохо снабженные российские подразделения дополнительных возможностей для получения доступных разведывательных данных в украинском небе. Китай также отказывается поставлять России запасные части для своего парка гражданских авиалайнеров, подпадающих под санкции, подчеркивая изоляцию Москвы из-за целого ряда экономических и финансовых санкций. Один западный чиновник, обсуждая оценки разведки на условиях анонимности, сказал, что нет никаких признаков того, что Пекин поставляет что-то масштабное.

«Я думаю, что Китай считает, что нестабильность вредна для бизнеса», — сказал британский госсекретарь по вопросам обороны Бен Уоллес. «Я думаю, что, вероятно, Китай довольно смущен поведением Путина. Он довольно неудобный друг, и… вы не видите полной поддержки».

Насколько РФ зависима от Китая

Растущая международная изоляция президента России Владимира Путина — и угроза осуждения со стороны Запада — затрудняют для стран ведение бизнеса с Россией во время войны в Украине. «Сколько мировых лидеров собираются оставить Путина на втором плане?» — добавил Уоллес.

Уоллес и другие высокопоставленные британские чиновники, в том числе премьер-министр Борис Джонсон, стали называть Россию «государством-изгоем», чтобы привлечь внимание к международной изоляции Москвы после вторжения в Украину, вместе с Катаром, Южной Кореей, Японией, Швецией и Финляндией. Страны, не входящие в НАТО, присоединяются к возглавляемой США группе 40 стран, помогающих вооружать Украину. Уоллес сказал, что когда перед войной он ездил в Москву, чтобы поговорить со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, он сказал кремлевским чиновникам, что европейцы будут постепенно отказываться от импорта российского природного газа, что заставит Россию больше полагаться на китайский рынок. (Европейский союз предпринял шаги по сокращению потребления российского газа, однако Венгрия — союзник Путина в НАТО — до сих пор не давала ЕС ввести полный запрет на импорт российской нефти).

Но Россия может и не нуждаться в Китае для поставок гаубиц и вертолетов. Некоторые бывшие чиновники опасаются, что западных санкций недостаточно, чтобы удержать Китай от поставок в Россию критических материалов. Они говорят, что Соединенные Штаты и их европейские союзники должны делать больше, чтобы скрыть пробелы в санкциях и режимах экспортного контроля — или даже ввести полное экономическое эмбарго в отношении России в соответствии с давней политикой США в отношении Ирана и Кубы.

«У Китая есть ключевые цепочки поставок многих видов товаров, которые вам нужны для вашей военной техники. У России все еще есть возможность через Китай, через наши нестрогие правила, через наших союзников получить то, что ей нужно, чтобы продолжать создавать опасное оружие», — сказал Назак Никахтар, бывший помощник министра торговли США при администрации Трампа, а сейчас партнер юридической фирмы Wiley Rein LLP.

Проблемы с качеством российских вооружений

Но отношения России с Китаем также носят конкурентный характер, поскольку эти две страны борются за влияние повсюду, от Арктики и Центральной Азии до Центральной Африки. Уоллес сказал, что Россия «действительно обеспокоена» доминированием Китая на Крайнем Севере и может оказаться в более слабом положении после вторжения. Он сказал, что потери России, которые британское правительство оценивает примерно в 15 тысяч военнослужащих, а украинское правительство в более 25 тысяч, вероятно, деморализовали руководство.

Кремль, похоже, выводит войска из Сирии и других зарубежных баз, таких как Грузия, Ливия и Мали, чтобы компенсировать десятки тысяч потерь, и, похоже, заменяет регулярные силы наемниками группы Вагнера. И Россия, вероятно, продолжит нести тяжелые потери, пытаясь использовать большее количество менее обученных сил, чтобы нанести поражение украинцам на Донбассе. «Их решение — просто пушечное мясо», — сказал Уоллес.

Дело не только в том, что Россия не получает. Есть также вопрос о том, что Россия может предложить. Российская техника — от самолетов до вертолетов и передовых боевых танков — до настоящего момента уничтожалась в ходе боевых действий. Это может иметь последствия для Китая, который создал свои истребители и некоторые зенитно-ракетные комплексы на основе российских разработок.

И поражение Украиной российской военной техники высшего уровня, такой как истребители Сухой и современные танки Т-90, с помощью переносного оружия западного производства, такого как зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты Javelin и британские NLAW, побуждает заказчиков российской военной техники дважды подумать, прежде чем закупать больше оборудования.

«Кто будет покупать российские установки? Мы видели в Ливии, в Сирии, в Азербайджане, а теперь и в Украине, как российскую технику побеждали преимущественно переносным оружием», — сказал Уоллес. «Когда ТБ-2 [беспилотник] уничтожает вашу SA-22 [российскую систему противоракетной обороны]… Я думаю, это влияет на предложение России». По словам Уоллеса, неспособность России координировать воздушные и наземные силы на пути к Киеву также позволила силам Путина уступить менее совершенному западному оружию, и Россия сталкивается с аналогичными проблемами на Донбассе.

«Она должна смириться с тем, что в конечном итоге она проиграла», — сказал Уоллес. «Поэтому, что бы ни случилось на Украине, давайте считать, что Россия сейчас является менее значимой страной, чем она была до этого вторжения».



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