Китай сделал свой выбор. Си Цзиньпин поддержал Украину — Арестович

12 мая, 00:57
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Лидер Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Kevin Yao)

Лидер Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Kevin Yao)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин в своем обращении к нации указал на поддержку Украины.

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«Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает территориальную целостность Украины, считает, что все нужно решить дипломатическим путем. Территориальная целостность Украины — это, напоминаю, Крым и Донбасс. Китай сделал свой выбор», — заявил Арестович.

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Советник Андрея Ермака считает, что руководство Китая после консультаций пришло к выводу, что Украина победит в войне.

«Это значит, что китайское руководство провело консультации и сделало вывод, что по результатам этой войны Украина может освободить всю свою территорию», — заявил Арестович.

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По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Китай Война в Украине Си Цзиньпин Алексей Арестович Война России против Украины

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