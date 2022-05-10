Си Цзиньпин и Макрон обсудили ситуацию в Украине

10 мая, 16:41
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)

Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Главы двух государств напомнили о своем уважении территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с тем, что необходимо срочно достичь прекращения огня между сторонами конфликта», — сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Макрон и Си Цзиньпин обеспокоены текущим положением украинского гражданского населения. Они призвали усилить гуманитарную помощь мирным людям Украины, которые пострадали вследствие действий российских солдат.

https://www.youtube.com/watch?v=Dx50lxFtue8
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Китай Российская агрессия Франция Си Цзиньпин Эммануэль Макрон Война России против Украины

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