Си Цзиньпин и Макрон обсудили ситуацию в Украине
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool)
Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.
Война России против Украины — главные события 10 мая
Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
«Главы двух государств напомнили о своем уважении территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с тем, что необходимо срочно достичь прекращения огня между сторонами конфликта», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что Макрон и Си Цзиньпин обеспокоены текущим положением украинского гражданского населения. Они призвали усилить гуманитарную помощь мирным людям Украины, которые пострадали вследствие действий российских солдат.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.