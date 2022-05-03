Продолжают следить. В США не считают, что Китай помогал России оружием или экономически — Reuters 3 мая, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В США не считают, что Китай помогал Москве оружие или экономически во время войны России против Украины, сообщил неназванный высокопоставленный американский чиновник в комментарии Reuters.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Отмечается, что США по-прежнему обеспокоены поддержкой Китаем России. Однако военная и экономическая поддержка, о которой беспокоился Вашингтон, не осуществилась, по крайней мере, на данный момент, добавил источник.

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Вашингтон и страны-союзники продолжают внимательно следить за уровнем китайской помощи, сказал чиновник.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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