Россия просит Китай поддержать войну против Украины: предоставить технику и экономическую помощь — NYT 13 марта, 23:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников. В КНР говорят, что «никогда об этом не слышали».



По словам собеседников газеты, РФ обратилась за дополнительной помощью, чтобы «противостоять потерям, которые ее экономика понесла в результате крупных санкций», введенных США и Евросоюзом.

Американские чиновники отказались подробно рассказать о военной технике, которую хочет Москва, и обсуждать какую-либо реакцию Пекина на запросы.

Обновлено в 23:30. Спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что «никогда не слышал» о просьбе России, а приоритет КНР «не допустить обострения напряженной ситуации в Украине или ее выход из-под контроля», пишет Reuters.



Ранее советник президента США Джейк Салливан предупредил Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций из-за войны против Украины. Он рассказал: по данным Штатов, «КНР фактически знала до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина», однако, вероятно, не понимала потенциальных масштабов происходящего.

10 марта министр иностранных дел Китая Ван И впервые назвал войну РФ против Украины войной. До этого Пекин прямо не осуждал вторжение России. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что Китай обеспокоен «подрывом репутации, который испытывает Пекин из-за ассоциации с безобразием российской агрессии в Украине» и экономическими последствиями.

Сам лидер КНР заявил, что готов «активно сотрудничать» с международным сообществом для посредничества в войне, однако в очередной раз осудил санкции Запада против РФ.

Китай и Россия разделяют стратегические интересы. 4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о своих геополитических позициях и подписали еще 15 документов. Лидер Китая поддержал требования Кремля к Западу по «гарантиям безопасности» о нерасширении НАТО, которые, в частности, предусматривали неприсоединение Украины к Альянсу.

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