Военное положение в 10 областях Украины будет введено только после публикации закона - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что военное положение в 10 областях Украины вступит в силу со дня публикации соответствующего закона.

Об этом Парубий заявил во вторник, 27 ноября, во время визита в Брюссель.

"Хотя в самом указе стоит дата с 14.00 26-го числа (ноября), реально он начнет действовать и станет законом тогда, когда будет подписан и опубликован. Я думаю, что, скорее всего, это будет завтра в течение дня", - цитирует Парубия Интерфакс-Украина.

Парубий добавил, что намерен подписать закон по возвращении в Украину, в среду. После этого документ оперативно подпишет президент.

"И когда он будет опубликован в Урядовом курьере, с той секунды закон, а соответственно, и указ президента вступает в силу", - сказал спикер парламента.

По словам Парубия, с этого момента и будет введено военное положение.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 24 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать