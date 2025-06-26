Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Королевский прием, согласие стран НАТО увеличить к 2035 году расходы на оборону до 5% ВВП и лесть покорили президента США Дональда Трампа .

Об этом пишет The Wall Street Journal по итогам саммита НАТО, который прошел с 24 по 25 июня 2025 года в нидерландском городе Гаага.

Как отмечает WSJ, Трамп покидал Вашингтон в плохом расположении духа, критикуя Израиль и Иран за то, что соглашение о прекращении огня, о котором он заявил ранее, оказалось под угрозой. Однако, как только он обосновался в роскошных покоях, а режим прекращения огня продолжал действовать, он наслаждался похвалами от европейских лидеров, с которыми долгое время конфликтовал.

Во время пресс-конференции в ходе своего визита в Нидерланды Трамп заявил, что приехал, так как это было его долгом.

«Но я уехал отсюда немного другим», — цитирует WSJ Трампа.

Издание также отмечает, что Трамп даже получил снисхождение со стороны генерального секретаря НАТО Марко Рютте за свою ненормативную лексику.

«Папочке иногда приходится говорить жестко», — сказал он на полях саммита НАТО, сравнив ситуацию между Ираном и Израилем с воспитанием детей.

Первый саммит НАТО после возвращения Дональда Трампа в Белый дом свидетельствует о том, что американский лидер и его европейские коллеги наконец пришли к взаимопониманию: если союзники будут больше платить за собственную оборону, Америка останется преданной НАТО, констатирует WSJ.

В качестве бонуса для европейцев Трамп выразил критику в адрес российского диктатора Владимира Путина за то, что война РФ против Украины все еще продолжается. «С Владимиром Путиным было сложнее», — сказал американский лидер, добавив, что Москва должна положить конец этой войне.

Впрочем, чтобы достичь этой цели потребовалось приложить огромные усилия, пишет WSJ. Ряд европейских чиновников в частном порядке выражали возмущение тем, насколько саммит НАТО был направлен на то, чтобы угодить личному интересу Трампа. WSJ, в частности, указывает на лесть генсека НАТО в адрес президента США и тот факт, что итоговое заявление саммита состоит всего из пяти абзацев. Даже президент Украины Владимир Зеленский, у которого были стычки с Трампом, после их двусторонней встречи сделал заявление, полное похвалы в адрес американского лидера. Трамп в свою очередь сказал, что встреча с Зеленским была хорошей и пообещал отправить Украине больше систем Patriot. WSJ также отмечает, что Трамп в качестве гостя ночевал в Королевском дворце Хейс-тен-Бос и завтракал с королем и королевой.

Глава Белого дома заявил, что доволен поездкой в Нидерланды и похвалил саммит, который, по его словам, был потрясающим.

24−25 июня в Гааге прошел саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита настаивал на поддержке Запада для дальнейшего осуждения российского вторжения.

Однако Трамп отказался подписать подобное международное признание, поскольку опасается, что это сорвет его «мирные переговоры» с российским диктатором Владимиром Путиным.

В итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера, лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки по России. Нынешнее коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.

25 июня сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, заявил, что «папочке иногда приходится говорить жестко.

Позже Рютте отверг вопрос о том, не является ли его подход к Трампу «слабым» и «унизительным».

«Нет, я так не считаю… Думаю, это скорее вопрос вкуса. Но он [Дональд Трамп] - хороший друг, и когда он делает вещи, которые заставляют нас, скажем, больше инвестировать… Вы действительно думаете, что мы имели бы такой результат саммита, если бы его не переизбрали президентом?» — сказал Рютте.

Также журналисты спросили Трампа о его реакции на слова Рютте о «папочке».

«Он меня любит, мне кажется, что любит. А если нет — я вам скажу, вернусь и устрою ему, ладно? Но он… он сделал это очень нежно, сказал: „папочка“», — добавил президент США.

Ранее Трамп похвастался сообщением от Марка Рютте, в котором тот поздравил его с «решительными действиями» в отношении Ирана и достижением согласия между всеми союзниками Альянса по увеличению оборонных расходов.