Лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки по России в итоговом заявлении саммита , которое подписали 32 лидера. Нынешнее коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Telegraph, которое получило в распоряжение текст документа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.

Вероятно, решение не упоминать российскую агрессию в Украине было принято в обмен на приверженность Трампа к статье 5 Вашингтонского договора о взаимной обороне, отмечает газета.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного является нападением на всех», — говорится в заявлении.

В заявлении, обнародованном после прошлогоднего саммита в Вашингтоне, НАТО осудило полномасштабное вторжение РФ и настаивало на том, что «будущее Украины — в НАТО».

На саммите 2023 года в Вильнюсе лидеры заявили, что Россия «несет полную ответственность за свою незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита настаивал на поддержке Запада для дальнейшего осуждения российского вторжения.

Однако Трамп отказался подписать подобное международное признание, поскольку опасается, что это сорвет его «мирные переговоры» с российским диктатором Владимиром Путиным.

Страны НАТО в среду, 25 июня, согласовали финальное коммюнике двухдневного саммита, который проходит в нидерландском городе Гаага. В документе, который получила в распоряжение корреспондент NV Наталья Роп, сказано, что члены Альянса обязуются оказывать поддержку Украине через прямые взносы в оборону страны.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.