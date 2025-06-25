Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге в среду, 25 июня, заявил, что Европа будет брать больше ответственности за собственную безопасность и это поможет избежать катастроф, как война РФ против Украины.

«Надеемся, нам удастся это завершить. На прошлой неделе они потеряли 7000 солдат… в основном солдат, но они также подвергаются ударам в Киеве и некоторых других городах», — сказал Трамп во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как добавил Трамп, Европа в будущем также должна тратить средства на «серьезную военную технику», и по его словам, желательно американскую.

«Жизненно важно, чтобы эти дополнительные деньги были потрачены на очень серьезную бюрократию военной техники, и, надеюсь, техника будет производиться в Америке, потому что мы имеем лучшую технику в мире», — отметил американский президент.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее Bloomberg писало, что Трамп на закрытой встрече с лидерами стран-членов НАТО заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация там «полностью вышла из-под контроля».

Как утверждает источник агентства, хотя американский президент не вдавался в детали, его слова восприняли «как позитивный знак приверженности президента США к Украине».

Также Трамп провел 50-минутный разговор с Зеленским на полях саммита НАТО. По данным источников NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.