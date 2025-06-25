Рютте назвал Трампа «папочкой» после того, как тот жестко набросился на Израиль

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте , комментируя действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, заявил, что «папочке иногда приходится говорить жестко». Об этом сообщает CNN в среду, 25 июня.

В частности, после того, как Трамп сравнил Израиль и Иран с «двумя детьми на школьном дворе», Рютте добавил свою аналогию.

«Тогда папочке иногда приходится говорить жестко», — сказал он на полях саммита НАТО.

Позже Рютте отверг вопрос о том, не является ли его подход к Трампу «слабым» и «унизительным».

«Разве это не унизительно и не выставляет вас в слабом свете?» — спросил журналист генсека НАТО на итоговой пресс-конференции в Гааге.

«Нет, я так не считаю… Думаю, это скорее вопрос вкуса. Но он [Дональд Трамп] - хороший друг, и когда он делает вещи, которые заставляют нас, скажем, больше инвестировать… Вы действительно думаете, что мы имели бы такой результат саммита, если бы его не переизбрали президентом?» — добавил Рютте.

Также журналисты спросили Трампа о его реакции на слова Рютте о «папочке».

«Он меня любит, мне кажется, что любит. А если нет — я вам скажу, вернусь и устрою ему, ладно? Но он… он сделал это очень нежно, сказал: „папочка“», — добавил президент США.

24 июня Трамп похвастался сообщением от Марка Рютте, в котором тот поздравил его с «решительными действиями» в отношении Ирана и достижением согласия между всеми союзниками Альянса по увеличению оборонных расходов.

В сообщении говорилось: «Поздравляю и благодарю за ваши решительные действия в отношении Ирана — это было действительно чрезвычайно. Никто другой не осмелился это сделать. Это будет гарантировать нашу безопасность».

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой является ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отходит на второй план.