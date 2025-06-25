«Положительный знак». Трамп заявил на закрытой встрече лидеров НАТО, что с Украиной нужно «что-то делать» — Bloomberg

25 июня, 15:51
Трамп говорил об Украине на закрытой встрече НАТО (Фото: BEN STANSALL/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявил на закрытой встрече с лидерами стран-членов НАТО, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация там «полностью вышла из-под контроля». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

По его словам, Трамп сделал такое заявление, несмотря на «очевидную нехватку энтузиазма» относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также, как утверждает источник агентства, хотя американский президент не вдавался в детали, его слова восприняли «как положительный знак приверженности президента США к Украине».

Страны НАТО в среду, 25 июня, согласовали финальное коммюнике двухдневного саммита, который проходит в нидерландском городе Гаага. В документе, который получила в распоряжение корреспондент NV Наталья Роп, сказано, что члены Альянса обязуются оказывать поддержку Украине через прямые взносы в оборону страны.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня. Также ожидается, что глава государства проведет встречу с Дональдом Трампом.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   США НАТО Дональд Трамп Война России против Украины Российская агрессия Владимир Зеленский

