Трамп в Гааге. Что вокруг него происходит

Потому что 47-й президент Соединенных Штатов не только менее предан альянсу, чем кто-либо из его предшественников за 76-летнюю историю НАТО. Он также только что завершил участие в казалось бы, короткой войне между Израилем и Ираном, похоже, отказался от своих усилий по прекращению войны в Украине.

Поэтому у лидеров 32 стран — членов НАТО будет насыщенная повестка дня. Хотя на 24 июня запланировано несколько встреч и ужин, сам саммит, который обычно растягивается на несколько дней, был сокращен до одной сессии и одного пункта повестки дня. Все это было сделано для того, чтобы удовлетворить потребности президента США.

Одна сессия уменьшает риск того, что Трамп досрочно покинет саммит, как он это сделал на встрече лидеров G7 в Кананаскисе, Канада, 16 июня.

Единственным оставшимся пунктом повестки дня является новое обязательство членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Это призвано успокоить Трампа, который требовал такого увеличения еще до своей инаугурации в январе 2025 года.

Трамп часто, и не безосновательно, жаловался, что европейские члены альянса слишком мало инвестируют в свою оборону и чрезмерно полагаются на США. Проект декларации саммита, подтверждающий новый целевой показатель расходов, был одобрен после того, как Испания получила право отказаться от 5%.

Даже учитывая известную непредсказуемость Трампа, это должно гарантировать, что НАТО без проблем переживет саммит в Гааге. Менее понятно, смогут ли члены НАТО справиться с беспрецедентными вызовами, с которыми сталкивается альянс.

Эти вызовы выглядят по-разному в каждой из столиц 32 государств-членов. Но для 31 из них дальнейшее выживание альянса как эффективного гаранта безопасности является экзистенциальным вопросом. Проще говоря, им нужны США, тогда как Штатам не обязательно необходимо находиться в Альянсе.

Дефицит возможностей, который имеют Канада и европейские государства-члены по сравнению с США, резко проявился после авиаударов Вашингтона по Ирану. Речь идет не только об увеличении численности войск и их оснащении для боевых действий. Европейским государствам также не хватает большинства так называемых критически важных ресурсов — военной техники и технологий, необходимых для победы в потенциальной войне с Россией.

Это включает, среди прочего, разведывательные возможности, тяжелые самолеты для быстрого перемещения войск и техники, а также структуры командования и управления, которые традиционно обеспечивались вооруженными силами США. Чтобы заменить их понадобятся значительное время и ресурсы.

Сейчас Россия связана в Украине, и это выигрывает время. А обязательства относительно 5% — даже если не все государства-члены сделают это быстро или вообще не сделают этого — вероятно, в определенной степени будет способствовать мобилизации необходимых ресурсов для усиления обороны Европы. Но время и ресурсы не безграничны. И пока непонятно, какими будут американские обязательства перед Европой в будущем, а также когда и как они будут сокращены.

Новый тип войны

Также не совсем очевидно, к какой войне должна готовиться Европа. Агрессия России против Украины — это одновременно очень традиционная война на истощение и сверхсовременное технологическое противостояние.

Будущее противостояние с Кремлем сначала, вероятно, приобретет форму конфликта «серой зоны» — состояния между войной и миром, при котором акты агрессии случаются, но их трудно однозначно объяснить и на них реагировать пропорционально.

Возможно, оно уже началось с российских атак на критически важную инфраструктуру. И, как показывает пример Украины, конфликты в серых зонах могут перерасти в обычную войну.

В феврале 2022 года Россия увидела возможность вернуть Украину в свою зону влияния с помощью грубой силы и начала полномасштабное вторжение, надеясь захватить Киев за считанные дни. Кремль жестоко ошибся. И через три с половиной года, если верить частым российским угрозам, возможность ядерной эскалации также больше нельзя исключать.

Ключевые члены альянса однозначно оценивают Россию как экзистенциальную угрозу для Европы. Это четко указано как в стратегическом обзоре обороны Великобритании, так и в недавнем стратегическом документе для вооруженных сил Германии.

Однако это мнение не является единодушным. Пропутинские настроения Трампа берут свое начало еще с их печально известной встречи в Хельсинки, когда он сказал, что доверяет российскому президенту больше, чем собственным спецслужбам.

В Европе давние сторонники Путина Виктор Орбан и Роберт Фицо, премьер-министры стран — членов ЕС и НАТО — Венгрии и Словакии, только что объявили, что не будут поддерживать дополнительные санкции ЕС против России.

Венгрию и Словакию вряд ли можно назвать тяжеловесами в оборонной сфере, но они обладают чрезмерной институциональной властью. Их способность накладывать вето на решения может сорвать европейские усилия как в рамках ЕС, так и в НАТО, направленные на противостояние двойному вызову: растущей экзистенциальной угрозе для Европы со стороны России и сокращению 80-летнего обязательства Америки защищать Европу именно от этой угрозы.

То, что произойдет, а главное, что не произойдет на саммите НАТО в Гааге, вероятно, будет рассматриваться как еще одна глава в переосмыслении международного порядка и европейской архитектуры безопасности. Договоренности НАТО об увеличении оборонных расходов должно быть достаточно для того, чтобы дать организации новое дыхание. Но фактическая неспособность договориться о том, что является главной угрозой, от которой альянс должен защищаться, скорее всего, ограничит срок действия этих договоренностей.

