Трамп после «очень приятной» встречи с Зеленским заявил, что позвонит Путину

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге 25 июня (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне американский лидер общался с украинским президентом в Гааге на полях саммита НАТО.

Во время пресс-конференции в среду, 25 июня, Дональд Трамп отметил, что его встреча с Зеленским была «очень приятной», хотя в прошлом у них «были немного трудные времена».

«Я хотел узнать, как у него дела», — прокомментировал Трамп встречу с украинским президентом.

Кроме этого, американский лидер отметил, что после встречи он сделал вывод относительно Зеленского.

«Я думаю, он хотел бы видеть конец этого (войны России против Украины — ред.). И я хочу. Я думаю, что… я вынес из встречи то, что он (Владимир Зеленский — ред.) хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что это отличное время, чтобы завершить это. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы завершить войну», — сказал Трамп.

Он также отметил, что Зеленский «ведет сложную битву».

«Он ведет храбрую битву, это сложная битва», — добавил президент США.

В то же время Трамп сказал, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня.

25 июня во время саммита НАТО Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Их разговор длился примерно 50 минут.

По словам украинского президента, встреча была содержательной и охватывала все значимые вопросы.

Зеленский отметил, что говорил с Трампом о достижении прекращения огня и настоящего мира, а также о защите украинского населения.