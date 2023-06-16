НАТО может передать Украине старые истребители F-16, но их содержание будет стоить сотни миллионов долларов — Bloomberg 16 июня, 11:36 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Хоть странам НАТО и удалось сократить расходы, предоставляя Украине уже использованные самолеты стран-членов, содержание даже старых F-16 может стоить сотни миллионов долларов в год, сообщает Bloomberg.

Бринн Таннехилл, бывшая летчица, которая разрабатывала симуляторы для F-16, заявила, что полеты на старых самолетах и их обслуживание будут очень дорогими.

Кроме того, старые самолеты, несмотря на меньшую стоимость, будут иметь меньший срок службы, поскольку они уже используются десятилетиями.

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Согласно данным Министерства обороны США, только полет на старых F-16, которые получит Украина, будет стоить 32 тыс. долл. в час.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что содержание самолетов может стоить столько же, сколько и их покупка.

«Иногда определенные вещи называют „волшебным оружием“. Нет волшебного оружия — ни F-16, ни что-либо другое», — сказал он.

Таннехилл добавила, что российские истребители, такие как МиГ-31 и Су-35, имеют преимущество над истребителями, которые сейчас есть у Украины. Они также имеют более современные радары и ракеты с большим радиусом действия, что может позволить им сбить старые истребители F-16 даже до того, как обученные украинские пилоты смогут их заметить.

Однако она подчеркнула, что F-16 с соответствующими системами вооружения, такими как ракета «воздух-земля» от Lockheed Martin, все еще могут помочь Украине, учитывая изношенное состояние ее истребителей российского производства.



«Это будет дорого, но если предоставить правильные системы вооружения, которые подойдут вместе с самолетом, это может обеспечить боевую ценность», — сказала она, добавив, что самолеты были «мостиком к послевоенному НАТО».



Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.



США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.