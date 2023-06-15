Обучение украинских пилотов на F-16: глава Пентагона заявил о серьезном прогрессе 15 июня, 18:50 F-16 (Фото:REUTERS/Лукаш Гловала)

В четверг, 15 июня, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны Запада прогрессируют в вопросе обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом Остин сообщил во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам Украины (формат Рамштайн).

По его словам, США выражает благодарность Дании и Нидерландам за их ведущую роль в подготовке украинских пилотов. Еще несколько стран присоединились к этим усилиям и выразили желание помочь.

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Остин отметил, что на заседании Рамштайн обсуждали план по обучению украинских пилотов и он должен продвигаться вперед. А через месяц после этого можно будет увидеть серьезные изменения.

«США должны будут дать добро на обучение пилотов и другие аспекты», — сказал Остин.

Он заверил, что США будет продолжать сотрудничество с Нидерландами и Данией для выполнения плана, но на это уйдет время.

«Мы продолжаем работать с Данией и Нидерландами вместе для выполнения этого плана, но для этого нужно время, и мы действительно достаточно серьезно продвигаемся по выполнению этого плана, работая с другими партнерами», — подчеркнул Остин.

14 июня директор отдела военных иностранных дел Министерства национальной обороны Польши Богдан Пиданти заявил, что Польша готова начать обучение украинских военных, которые будут обслуживать истребители F-16.

В свою очередь, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды уже через несколько месяцев готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Юрій Ігнат сообщил, что обучения украинских пилотов на F-16 еще не начались.