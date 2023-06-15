О ВСУ, оружии и безопасности «после войны». Когда Украину примут в НАТО и что будет дальше 15 июня, 15:02 NV Премиум

У нас будет мощная экономика, мощный собственный национальный ВПК

Дуже важливою була ідея поїхати на безпековий форум Діалог Шангрі-Ла. Ми ніби живемо в різних світах, бо там, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, проживає половина планети, і в них є свій порядок денний, свої проблеми, конфлікти, потреби. Раніше ми там не бували, і дарма. З хорошого можу одразу сказати: нашій делегації вдалося сфокусувати увагу на Україну. Це моє суб'єктивне ставлення, але я думаю, відсотків 60 обговорення на всіх панелях було україноцентричним. Причому могло бути і не нашу користь, наприклад, щодо чергового так званого мирного плану індонезійського міністра. Певно, ви читали, що він зробив пропозицію проводити референдуми, влаштовувати буферні зони тощо. Звісно, всюди мене просили прокоментувати, на всіх панелях.

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Доводилося одразу реагувати і пояснювати, що ми вже бачимо чергу бажаючих нас примирити, вишикувалися лідери різних країн. І переважно це країни, які не зовсім демократичні, скажімо так, не до кінця. І всім була сказана дуже проста річ: якщо ви говорите про медіацію чи фасилітацію, то правило будь-якого медіатора, фасилітатора, посередника — це спочатку зафіксувати й ідентифікувати інтереси сторін. Наш інтерес дуже простий: жити в мирній країні, не окупованій, нормально, по-добросусідськи з усіма. А інтерес росіян був озвучений у так званій «СВО» — це денацифікація, демілітаризація, «деНАТОзація» тощо. По суті, стерти українську націю з лиця землі, бо нас нібито, на їхню думку, не існує. Тому, говорю, ви спочатку ідентифікуйте інтерес росіян, чи він змінився в них. Якщо змінився, тоді так звана ZOPA (zone of possible agreement) стає зрозумілою. Якщо ні — залишайтеся в черзі, ми без вас якось будемо тут розбиратися, спочатку нехай ідуть геть.

А історія про молодшого брата — це був дійсно експромт, бо китайці, як би це сказати делікатно…