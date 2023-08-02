В ВМС Украины объяснили, как три иностранных судна зашли в украинский порт на фоне угроз РФ 2 августа, 12:51 Грузовое судно в сопровождении катера береговой охраны Украины (Фото:Operational Command South press service/Handout via Reuters)

Заход трех иностранных судов в украинский порт в Одесской области не является «прорывом блокады», так как РФ не в состоянии блокировать все участки Черного моря.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

По его словам, для этого у страны-агрессора недостаточное количество кораблей в Черном море.

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«Чтобы заблокировать какой-нибудь участок моря, нужен соответствующий корабельный состав, в большом количестве — чтобы физически помешать проходить через какой-то участок моря. Сейчас такого не происходит. Поэтому назвать это прорывом блокады, по-моему, это преувеличение», — отметил спикер ВМС.

Плетенчук пояснил, что иностранные суда проходили по стандартным маршрутам, ближе к берегам Украины.

«Соответственно, это зона, в которую российские корабли не заходят. Это более 100 морских миль от побережья. Потому что они понимают, что в таком случае преследуют за российским кораблем. То есть ко дну», — добавил он.

Плетенчук также назвал действия российских оккупантов в Черном море «вербальным терроризмом».

«Они угрожают, запугивают, проводят опрос, не имея для этого никаких оснований. Они сами себя объявили жандармами Черного моря, забыв, что это море совместного пользования», — резюмировал он.

30 июля три грузовых судна, принадлежащие греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, прибыли к одному из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная.

По данным ISW, самолеты НАТО внимательно следили за кораблями, направлявшимися в Измаил. Предполагается, что в Измаиле суда перегрузят зерно, затем вернутся в Черное море и направятся в иностранные порты.

Греческое и израильское судно прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — из северной Турции.

Три грузовых судна не пытались скрыть свои намерения. Все они включили свои радиоретрансляторы, благодаря чему их местоположение и курс были видны всем, кто имеет доступ к Интернету и сайтам, отслеживающим движение судов.

В ночь на 2 августа войска РФ атаковали порт Измаила, значительно повредив административное здание.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем Москва отозвала «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Ранее начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

Она также сообщила, что страна-агрессор может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.