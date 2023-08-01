О «прорыве зерновой блокады». Детали и контекст 1 августа, 10:39

Меня спрашивают, почему я не пишу о таких эпических событиях, как прорыв тремя героическими судами зерновой блокады

1. Перша реакція відповідальної людини — «не нашкодь».

2. Друга реакція — перевіряй весь контекст. Ось він.

Станом на зараз на якірній стоянці на південь-південний захід від острову Зміїний (переважно в територіальних водах Румунії) перебувають як мінімум 16 «проривників блокади» (на мапі відмічені жовтим маркером). Деякі з них прийшли туди досить давно, саме тоді і після того, коли східні варвари зробили свої варварські заяви. Ще кілька наразі на шляху від Босфору.

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Фото: BlackSeaNews

Вони не вважають себе героями чи «проривниками» — це просто нормальні моряки, що роблять свою роботу.

Впевнений, що українські та румунські лоцмани, портовики та ВМСУ роблять те, що треба. І не здіймають галасу.

До речі, термін «зернова блокада» ще можна було б зрозуміти стосовно портів Одеської області, бо там був «зерновий коридор», якого поки ще немає. До дунайських портів цей термін не дуже доречний. Як і просто блокада.

Блокада — це коли військові кораблі заважають проходу суден, тобто вимагають зупинитися, повернути, проводять догляди тощо. Наскільки мені відомо, поки все обмежилося попередженнями по рації дуже поганою англійською. І повідомленнями про мінування. І всі зрозуміли, що моряків хочуть «взяти на слабо».

І нарешті. 25 липня 2023 — тобто вже 7 днів після припинення участі РФ в «зерновому коридорі» — МО Росії заявило про нічну атаку двома безекіпажними катерами (морськими дронами) на патрульний корабель «Сергей Котов» ЧФ РФ. Він виконував завдання щодо «контролю судноплавства» у південно-західній частині Чорного моря — 370 кілометрів від Севастополя (130 км від протоки Босфор). Це, до речі, виключна морська економічна зона Туреччини. І варвари українських дронів бояться. Чому? — тому що це вже третя атака.

До цього було ще дві таких атаки в цьому році:

11 червня. Чорне море. Атака надводних дронів на розвідувальний корабель «Приазов’я» ЧФ РФ в 300 км від Севастополя, приблизно в 200 км від Босфору.

24 травня. Чорне море, економічна зона Туреччини, 140 км від Босфору. Три надводні дрони атакували російський розвідувальний корабель ЧФ РФ «Іван Хурс» (базується в Севастополі) — цей точно отримав влучання.

Текст опубліковано з дозволу автора

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