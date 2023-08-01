Над морем патрулировали самолеты НАТО. Три иностранных судна пришли в украинский порт, несмотря на блокаду РФ — ISW 1 августа, 09:47 Грузовое судно проплывает в сопровождении катера береговой охраны Украины (Фото:Operational Command South press service/Handout via REUTERS)

Три грузовых судна, принадлежащие греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, в воскресенье, 30 июля, прибыли к одному из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

Как сказано в материале, самолеты НАТО внимательно следили за кораблями, направлявшимися в Измаил. Предполагается, что в Измаиле суда перегрузят зерно, затем вернутся в Черное море и направятся в иностранные порты.

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Над морем патрулировали не менее четырех боевых самолетов НАТО: патрульный самолет P-8 ВМС США, Challenger армии США с радаром поверхностного сканирования, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 НАТО. Ни один из этих самолетов не несет обычного вооружения, но истребители НАТО, в том числе итальянские Eurofighter и румынские F-16, находились поблизости в Румынии.

Греческое и израильское судно прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — из северной Турции.

Три грузовых судна не пытались скрыть свои намерения. Все они включили свои радиоретрансляторы, благодаря чему их местоположение и курс были видны всем, кто имеет доступ к Интернету и сайтам, отслеживающим движение судов, говорится в отчете.



17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем Москва отозвала «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор работал с 1 августа 2022 года, несмотря на регулярные провокации и угрозы россиян.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Ранее начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

Она также сообщила, что страна-агрессор может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.