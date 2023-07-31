Под защитой американского самолета. Израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море — Милитарный 31 июля, 22:26 Судно Ams1 направляется в Украину (Фото:скриншот via mil.in.ua)

Израильский гражданский корабль прорвал блокаду Черного моря страной-агрессором Россией и первым с 25 июля вошел в украинское ответвление Дуная. Об этом сообщает портал Милитарный.

Портал, ссылаясь на данные транспондеров, пишет, что ночью 30 июля три гражданские судна Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan (Израиль, Греция и Турция/Грузия), пунктом назначения которых была указана Украина, прошли турецкие проливы.



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31 июля, по данным Милитарного, судно Ams1 первым после российской бомбардировки Рени 25 июля прорвало блокаду оккупантами Черного моря.

«Начиная свое путешествие из Ашдода, Израиль, он [корабль] открыто рекламировал пункт назначения — Украина, и пересек Черное море прямым курсом», — отмечает портал.

Инфографика: via Мілітарний

Инфографика: via Мілітарний

За Ams1 идут еще четыре судна, которые уже стали или станут на якорную стоянку на Дунае. Их безопасность обеспечивает американский противокорабельный самолет P8, который дозаправляют в небе Румынии, а дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4, сообщает Милитарный.

Инфографика: via Мілітарний

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем Москва отозвала «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор работал с 1 августа 2022 года, несмотря на регулярные провокации и угрозы россиян.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Ранее начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

Она также сообщила, что страна-агрессор может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.