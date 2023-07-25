Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море — Госдеп 25 июля, 10:36 У США есть опасения о подготовке Россией провокаций в Черном море (Фото:Скриншот видео минобороны РФ/Telegram)

После выхода РФ из зернового соглашения, ночных атак на Одесскую область и морские учения страны-агрессора в США опасаются, что Кремль может готовить операцию под чужим флагом.

Об этом сообщил спикер Госдепа США Меттью Миллер на брифинге.

«У нас есть информация, позволяющая предположить, что они готовят операцию под чужим флагом — мы так считаем. Они угрожают кораблям, работающим в международных водах, после этого произошла атака на Дунай», — отметил он.

Видео дня

Миллер подчеркнул, что продолжат консультации с партнерами в регионе о том, как найти альтернативные пути вывоза зерна из Украины.

«Есть понимание, что не существует идеального решения, которое позволило бы Украине отгружать такое же количество зерна, как это было в рамках Черноморской зерновой инициативы, без возобновления работы этих морских путей. Просто нет возможности вывезти достаточное количество зерна через порты Дуная, по суше или любым другим способом», — резюмировал представитель Госдепа.

17 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины

На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.

