Глава Пентагона о Керченском кризисе: России нельзя доверять

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что России "в настоящее время нельзя доверять", поскольку она "не держит слово" и нарушает заключенные ею же самой ранее договоренности.
Комментируя агрессивные действия РФ в Керченском проливе, Мэттис сказал, что это - вопиющий случай нарушения международного права, сообщает Радио Свобода.
Он напомнил, что между Россией и Украиной существует договор, который, по его мнению, был в данном случае нарушен российской стороной.
Мэттис также солидаризировался с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который от имени Североатлантического союза ранее призвал Россию освободить моряков и вернуть Украине корабли.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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