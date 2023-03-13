Грозит ли Молдове «неминуемая военная опасность» из-за России: министр обороны оценил риск 13 марта, 17:07 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

По оценке Министерства обороны Молдовы, в настоящее время стране не грозит «неминуемая военная опасность», но Россия ведет против нее гибридную войну, чтобы свергнуть правительство в Кишиневе.

Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в интервью Agence France-Presse, сообщает Guardian.

«Непосредственной военной опасности для Молдовы в настоящее время не существует, но есть другие виды опасностей, которые влияют на безопасность страны — гибридная война», — сказал Носатый.

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По его словам, создавая «дезинформацию, напряженность внутри нашего общества», Россия пыталась «изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть».

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Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце ранее заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.



Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.