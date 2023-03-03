Молдова может присоединиться к части санкций ЕС против России 3 марта, 18:29 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

В ближайшее время Молдова пересмотрит список санкций Евросоюза против России, к которым она может присоединиться.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, сообщает Newsmaker.

«Было решено, что Молдова не сразу будет присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее, и в ближайшее время представим новые», — сказал министр.

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По его словам, какие-либо меры такого рода требуют конкретных действий в финансовых учреждениях Молдовы.

«Пока мы анализируем, как Молдова будет реагировать в определенных отраслях. Наша позиция относительно санкций абсолютно ясна. Наша степень присоединения к санкциям значительно возрастет», — сказал Попеску.

Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций, из которых к 21 санкции Молдова уже присоединилась.

Ранее стало известно, что Европейский Союз не обязывает Молдову присоединяться к санкциям против РФ, но будет рад движению страны в этом направлении.

