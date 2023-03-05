Риска вторжения не существует. Если Молдова хочет присоединиться к Европе, ей нужно меньше бояться России — заместитель генсека НАТО 5 марта, 17:11 Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане (Фото:nato.int)

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что если Республика Молдова хочет присоединиться к Европе, то она должна меньше бояться России, которая едва справляется с войной против Украины. Он уточнил, что не считает, что для Республики Молдова существует военный риск со стороны России.



Об этом сообщает издание News.ro.

Как отмечается, Джоане в субботу, 4 марта, в политическом шоу Insider на Prima TV спросили, как он интерпретирует жест американского президента Джо Байдена, попросившего политических лидеров аплодировать президенту Молдовы Майе Санду.

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«Я считаю, что это очень хороший жест. И я считаю, что это заслуженный жест, потому что, хотя Республика Молдова действительно гораздо меньше по размеру страна, она не находится в прямом конфликте, хотя Россия оказывает огромное давление на Республику Молдова и оказывает давление на всех фронтах. Это гибридная война в самом лучшем виде. Это не горячая война как в Украине, а гибридная война на максимуме. И это говорит не только президент Байден. Я помню президента Макрона, канцлера Шольца. Я уже не говорю о румынских лидерах», — заявил заместитель генсека НАТО.

Джоане подчеркнул, что если Молдова хочет продолжать жить в бедности, то она будет оставаться под влиянием России, а если она хочет иметь шанс что-то изменить, то Европа является правильным местом для этого.

«Республика Молдова нуждается в большой поддержке, и они, возможно, 30 лет питали иллюзию, что если они называют себя нейтральными, они застрахованы от проблем. Это не так. Мир меняется. И если они хотят продолжать жить в нищете, быть беднейшей страной в Европе, выход прост — оставаться в сфере российского влияния. Если вы хотите иметь шанс подняться, развиваться, независимо от того, откуда вы приехали, независимо от того, говорите ли вы дома на румынском или русском, иметь более достойную жизнь, вы и ваши дети, иметь возможность выбраться из бедности - тогда вам в Европу», – утверждает политик.

Джоане также оценил работу нынешнего правительства Молдовы и сказал, что Майя Санду абсолютно выдающийся лидер и ее министры очень профессиональны.