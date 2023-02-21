Планы РФ устроить госпереворот в Молдове: властям известно о нескольких сценариях — премьер 21 февраля, 16:54 Дорин Речан (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что властям известно о нескольких сценариях касательно дестабилизации ситуации в стране.

Об этом сообщает TV8.

«Было и есть несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе те, которые упомянул президент Зеленский», — сказал он, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах РФ провести государственный переворот в Молдове.

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По его словам, институты Молдовы готовы к таким вызовам.

«Осенью мы пережили довольно нестабильный период, у нас есть солидный опыт, и мы готовы к различным сценариям, направленным на безопасность Республики Молдова», — сказал он.



Речан добавил, что цель властей — обеспечить мир и стабильность в стране, включая левый берег.

«В то же время Молдова выступает за мирное решение приднестровского конфликта», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что сценариев много, упомянут только один из них.

«Они появились не сейчас. Эти сценарии разработаны с того момента, как Россия начала войну», — сказал он.

В понедельник, 13 февраля, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует осуществить госпереворот в Молдове.

По ее словам, РФ с помощью протестов оппозиции намерена сменить власть в стране.

Санду рассказала, что документы, полученные от Украины, «указывают на места и логистические аспекты организации этой взрывной деятельности».

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план разрушения политической ситуации в Молдове.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.