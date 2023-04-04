Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля, 15:46 Глава МИД Пекка Хаависто передает документ госсекретарю США Энтони Блинкену (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31 страной-членом Североатлантического Альянса во вторник, 4 апреля.

Церемонию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе транслировала телерадиокомпания Yle. Это произошло в годовщину создания блока — 4 апреля 1949 года был подписан Вашингтонский договор, ставший учредительным документом создания Альянса.

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Около 15:45 министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену подписанный документ о вступлении страны в НАТО. Вскоре возле штаб-квартиры организации среди флагов других стран-членов Альянса появится бело-голубой флаг Финляндии.



Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

Вступление страны в Альянс увеличит протяженность протяженности границы России с НАТО вдвое — на 1340 километров.



«Я склонен сказать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить господина Путина, потому что он в очередной раз ускорил то, что, как он утверждает, хочет предотвратить агрессией России», — заявил Блинкен.

Как сообщает корреспондент NV, на фоне присоединения Финляндии к НАТО украинцы устроили митинг напротив штаб-квартиры Альянса. Активисты призывают предоставить Украине оружие, ПВО, а также приняли страну в НАТО.



Украинские активисты возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в день присоединения Финляндии к Альянсу / Фото: Наталья Роп / NV

В РФ заявили, что вступление Финляндии в НАТО негативно повлияет на отношения двух стран, угрожают «контрмерами» в ответ на размещение техники и увидели «посягательство» на свою безопасность.



Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

В то же время перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия двух стран, остаются неопределенными. Выступая 3 апреля, Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.