В России истерика из-за вступления Финляндии в НАТО. Столтенберг заявил, что Путин сам его добился 4 апреля, 15:22 4 апреля Финляндия официально станет членом НАТО (Фото:Lehtikuva/Antti Hamalainen via REUTERS)

Россия заявила, что вступление Финляндии в НАТО негативно повлияет на отношения двух стран и угрожает «военно-техническими» ответными мерами.

В МИД РФ присоединение Финляндии к Североатлантическому Альянсу назвали «скоропалительным шагом», «отказом от самостоятельности», заявив, что она якобы стала «одной из ничего не решающих стран». Также там переживают, что теперь граница России с Альянсом увеличится на 1300 км.

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Глава минобороны РФ Шойгу увидел в присоединении страны к НАТО «усиление антироссийского курса, ведущего к эскалации конфликта» и упомянул об увеличении военной помощи Украине, в частности, о танках и БМП, которые союзники передают Киеву.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует российский ресурс РИА Новости, назвал расширение Альянса «посягательством на безопасность России» и заявил, что Москва «будет внимательно наблюдать» и принимать те «контрмеры», которые сочтет нужным. Он сказал, что вступление Хельсинки в НАТО «коренным образом отличается» от вступления Украины, повторив пропаганду о том, что Финляндия «никогда не была антиРоссией».

В то же время, как пишет CNN, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, диктатор Владимир Путин получил полностью противоположное тому, чего добивался, напав на Украину, — увеличил границы НАТО, подтолкнув Финляндию к вступлению.

«Это часть шаблона, и именно поэтому мы усилили НАТО, нашу готовность, наше присутствие в восточной части Альянса. На самом деле, именно вторжение в Украину в прошлом году привело к решению Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО», — подчеркнул он.

4 апреля Финляндия официально станет 31-м членом НАТО. Вместе со Швецией в мае прошлого года они подали заявки на присоединение к Альянсу на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в НАТО. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент. В то же время перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия двух стран, остаются неопределенными.