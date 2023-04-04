Вступление Финляндии в НАТО. Глава МИД страны подписал документу о присоединении к Альянсу 4 апреля, 15:40 Йенс Столтенберг и Пекка Хаависто (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник, 4 апреля, подписал документ о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает финский ресурс Yle.

Подписание документа состоялось в штаб-квартире НАТО. Хаависто назвал этот момент историческим.

По его словам, примерно в это же время Турция передает решение о ратификации членства Финляндии госсекретарю США. Таким образом, генеральный секретарь Йенс Столтенберг может вскоре официально пригласить Финляндию в НАТО, говорится в сообщении.

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Сегодня в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, должны поднять флаг Финляндии, которая официально станет 31-м членом Альянса.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс.

Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

В то же время перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия двух стран, остаются неопределенными. Выступая 3 апреля, Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.