Вступление Финляндии в НАТО. Глава МИД страны подписал документу о присоединении к Альянсу
Йенс Столтенберг и Пекка Хаависто (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник, 4 апреля, подписал документ о вступлении страны в НАТО.
Об этом сообщает финский ресурс Yle.
Подписание документа состоялось в штаб-квартире НАТО. Хаависто назвал этот момент историческим.
По его словам, примерно в это же время Турция передает решение о ратификации членства Финляндии госсекретарю США. Таким образом, генеральный секретарь Йенс Столтенберг может вскоре официально пригласить Финляндию в НАТО, говорится в сообщении.
Сегодня в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, должны поднять флаг Финляндии, которая официально станет 31-м членом Альянса.
Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.
В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс.
Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.
В то же время перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия двух стран, остаются неопределенными. Выступая 3 апреля, Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.