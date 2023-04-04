Восход западной звезды. Как 74 года назад двенадцать государств Европы и Америки создали НАТО — архив NV 4 апреля, 07:55 Рабочие укрепляют символ НАТО в конференц-зале его второй штаб-квартиры в Париже, ноябрь 1953 года. Первый офис Альянса находился в Лондоне. С 1967-го НАТО управляется из Брюсселя (Фото:NATO)

74 года назад двенадцать государств Европы и Америки создали НАТО как средство защиты от коммунистической угрозы. Сегодня из-за полномасштабного вторжения России в Украину значение Альянса снова жизненно важным для демократического мира.

По данным опроса, проведенного с 1 по 5 февраля 2023 года Социологической группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), 82% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Этот показатель близок к рекордному, он на 10%, чем показали настроения украинцев в июне прошлого года, и на 23% больше, чем в апреле 2022 года.



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Вторжение России в Украину уже привело к расширению НАТО — 29 июня 2022 Альянс официально пригласил присоединиться к нему Швецию и Финляндию. Финляндия станет членом НАТО уже сегодня. Время вступления Швеции, до сих пор ожидающей согласия Венгрии и Турции, остаются неопределенными.

Исторический обозреватель NV Олег Шама вспоминает, как 74 года назад был создан Северо-Атлантический Альянс. Этот материал был впервые опубликован в № 16 журнала NV от 2 мая 2019 года.