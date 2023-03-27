Венгрия ратифицировала вступление Финляндии в НАТО 27 марта, 20:12 Парламент Венгрии (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Парламент Венгрии поддержал вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Об этом сообщает AP.

Из 199 депутатов венгерского парламента за ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО высказались 182 парламентария, против проголосовали шесть.

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Венгрия и Турция оставались последними из 30 членов НАТО, которые должны были одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО после вторжения в Украину российского диктатора Владимира Путина. Теперь Турция осталась единственной страной-членом НАТО, парламент которой еще не одобрил заявку Финляндии.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что парламент до того момента не ратифицировал заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО из-за проявления «неуважительного поведения политических элит двух стран по отношению к Венгрии».