Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО 31 марта, 00:10 Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО (Фото:journalofyy/Twitter)

Вечером в четверг, 31 марта, парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Анадолу.

За вступление Финляндии в НАТО проголосовали 276 турецких депутатов. Теперь все страны НАТО ратифицировали вступление Финляндии.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

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29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.