Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 — министр обороны 8 мая, 18:48 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник, 8 мая, заявил, что его страна уже поставила Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с министром обороны Канады Анитой Ананд в Оттаве.

Он поблагодарил свою канадскую коллегу за поддержку Украины и создание коалиции танков Leopard.

Во время брифинга министр также сказал, что, по его мнению, война России против Украины будет продолжаться еще долго, и это значит, что «нужно продолжать работать над сдерживанием имперских амбиций» страны-агрессора.

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«Если свободный мир не остановит Путина, Россия попытается вторгнуться в другие страны. Мы всего лишь поощряем наших партнеров и союзников [поддерживать Украину]», — подчеркнул он.



В начале апреля в канцелярии польского президента подтвердили, что Польша передала Украине несколько своих МиГ-29.

Польша и Словакия стали первыми странами НАТО, которые предоставили украинским защитникам боевые самолеты. 23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29.

17 апреля стало известно, что Словакия поставила в Украину все 13 обещанных истребителей МиГ-29.

В Воздушных силах Украины считают, что передача модернизированных советских истребителей МиГ-29 — серьезная помощь, но это вряд ли приведет к особым изменениям на фронте, поскольку для превосходства в воздухе Украине нужны многоцелевые современные самолеты.