Украине нужны только F-16. Интервью NV с пилотом Karaya — о западных истребителях и авиации во время наступления Сил обороны 26 апреля, 17:48 NV Премиум Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya (Фото:___karaya___/instagram)

Karaya стал одним из самых известных украинских пилотов во время полномасштабного российского вторжения.

8 декабря 2022 президент ему, майору Вадиму Ворошилову, присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

В октябре того же года Karaya сбил пять дронов и две крылатые ракеты. Во время выполнения боевой задачи его самолет Миг-29 получил повреждение. Он увел от Винницы неисправный самолет, а сам успешно катапультировался.

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Radio NV расспросило уже легендарного пилота, почему Украине нужны только F-16, а не другие западные истребители, а также возможно ли успешное контрнаступление Сил обороны без их получения.