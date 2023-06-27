Путин побоялся принимать решения. Что ждет ЧВК Вагнер, Пригожина и зачем все это Лукашенко 27 июня, 12:30

Существует несколько линий после бунта Пригожина, за которыми стоит следить

Выступление Путина стало самым невнятным и вялым за всю историю президентства этой персоны. Никаких решений, по сути, не озвучено. То есть система остаётся старой. Перестановки в силовом блоке, если и будут, то не сейчас, а чуть позже. Путин побоялся принимать кадровые решения.

Видео дня

Ситуацию усугубило совещание с силовиками, по результатам которого Кремлю было нечего сказать. Фактически, вместо мотивирующих кадров, населению показали растерянность силового блока.

«Вина за произошедшее» возлагается в первую очередь на самого Пригожина. Не названа ни одна фамилия даже из его ближайшего окружения. То есть будет попытка максимально оставить подразделения ЧВК «Вагнер» на фронте, переподчинив их Министерству обороны. Вопрос лишь в формате. Ведь часть ЧВК подписывала контракт в виде «договор между добровольческим подразделением и МО». То есть, сохраняя свою целостность и легализуя оплату услуг от Шойгу. В данном случае анонсированы «персональные» контракты — желание, хотя бы частично, «размазать» кадры между другими подразделениями. Но, часть отрядов, вероятнее всего, всё же сохранится.

Шойгу сохраняет пост, но получает подтверждение крайне низкого авторитета в армии, которое уже проявлялось в демонстрации нелояльности отдельных частей. Теперь, после инкорпорации ЧВК «Вагнер» он получит дополнительных «агитаторов». Особенно, если магистральным будет формат «личных контрактов» боевиков с МО, без сохранения целостности их отрядов.

Выступление Пригожина показывает то, что данный политик (уже политик) остаётся в публичном поле. Кроме того, первые комментарии «и это всё», «России капец» после выступления Путина начали разгонять пригожинские ТГ-каналы. А дальше подхватили остальные. То есть имеем демонстрацию влияния на медиа-пространство.

Можно уже утверждать, что единая ЧВК « Вагнер» перестаёт существовать

Утром приходит информация о том, что два самолёта Пригожина приземлились в Мачулищах. Ещё раз — его личные бизнес-джеты. Информация, которую пытались разгонять часть телеграм-каналов о заходе колонн ЧВК на территорию Беларуси, также пока не подтверждается.

Лукашенко выдерживает паузу в своём обращении (перенося его на сутки) и дожидается публичного выражения благодарности от Путина. Это для него крайне важно, поскольку политика Кремля в отношении соседних государств строилась на том, что соседи (как государства, так и политики) «обязаны» России — экономикой, положением, безопасностью.

Сейчас, впервые за последние 30 лет, ситуация прямо противоположна — Путин должен Лукашенко. Точнее, учитывая публичную «благодарность» за решение российского кризиса, Россия должна Лукашенко услугу. Частично это уже отыграно в фиксации цены на газ до 2031 года. Вероятнее всего? Лукашенко получит некие заверения неучастия РФ в начавшейся электоральной кампании (выборы в парламент и местные советы). Но минскому товарищу нужно будет больше. Да и ситуация (в том числе ожидание «что он скажет») позволяет играть на контрасте с поведением российских элит.

О формате будущего



Существует несколько линий, за которыми стоит следить:

1. Пригожин и российские элиты.

Ключевой вопрос, на который пока нет ответа — африканские активы Пригожина. Даже в части охраны активов дочек Роснефти и Газпрома заменить вагнеровцев пока некем. Алекперовская Луком-А усилилась за 2022 год, но её пока хватает лишь на активы Лукойла.

Кроме того, открытым остаётся вопрос геологоразведочного и горнодобывающего бизнеса Пригожина на африканском континенте. А его основа — личные договорённости с местными элитами. И, наконец, так называемые, боевые части — ЦАР, Мали, другие государства.

На данном этапе Пригожин, видимо, сохраняет контроль над упомянутой выше частью ЧВК «Вагнер». И, вполне вероятно, что сохранит его — Кремлю просто не на кого менять наёмников в Африке. А формальная замена «координатора» вряд ли возможна, поскольку единого командования на всём континенте нет (задачи разные). И даже постановка нескольких новых людей не решает вопроса лояльности личного состава Пригожину.

Однако можно предположить, что уже в конце 2023 года за счёт расширения служб безопасности российских компаний и усиления созданных ними ЧВК, пригожинских бойцов начнут заменять, как минимум, в охране нефтегазового промысла.

С другой стороны, Пригожин сохраняет связи с частью российских военных элит и частью «башен Кремля». Однозначной позиции осуждения ЧВК «Вагнер» так и не продемонстрировано группой Роснефть-Лукойл (Сечин) и группой банка «Россия» (Ковальчуки). О высокопоставленных офицерах, служивших в ЧВК «Вагнер» не сказано ни слова. То есть они могут сохранить и своё положение и влияние.

2. ЧВК «Вагнер» в Украине.

Можно уже утверждать, что единая ЧВК «Вагнер» перестаёт существовать. Как минимум, она делится на две части — «африканскую» и «украинскую» (тех, кто воевали в Украине). Причём, каждая из частей будет дробиться дальше. Для Пригожина важно создать несколько автономных структур (так проще сохранить контроль), а для Шойгу важно раздробить «украинских» вагнеровцев.

Часть «украинского состава» будет распределена по другим частям. А некоторые соединения, вероятнее всего, отправят на утилизацию — будут бросать на убой на самых сложных участках фронта. Вполне вероятны репрессии и в отношении ряда командиров. Вопрос лишь в сроках. Скорая репрессивная волна, теоретически, может продемонстрировать решительность и наказание. То есть, нагнать страху. Но в условиях низкого авторитета армейского руководства выглядит рискованной. Поэтому карательные меры, вполне возможно, будут применяться после частичных кадровых перестановок.

3. Кадры в силовом блоке.

Моментальных кадровых чисток не будет — Путин не хочет демонстрировать уступки требованиям Пригожина. Но по прошествии месяца-полутора, вполне возможны новые назначения.

4. СМИ и новые медиа.

Кремль пытается активизировать работу с владельцами новых медиа. Достаточно вспомнить встречу Путина с владельцами телеграм-каналов («военкорами» и другими, работающими на украинском направлении). Сейчас эта задача становится ещё более актуальной, поскольку ресурсы пригожинской медиа-группы «Патриот» вряд ли будут гарантированно лояльны. Кремлю нужен контроль над данным сегментом информационного поля.

Вполне вероятна попытка захватить контроль над медиа-холдингом «Сеть городских порталов». Ведь именно эти ресурсы первыми начали поднимать волну освещения марша «вагнеровцев» на Ростов и Москву.

5. ЧВК «Вагнер», Пригожин и Лукашенко

Сомнительно, чтобы Лукашенко согласился принять большие соединения ЧВК «Вагнер». Это идёт вразрез с его политикой по сохранению максимального контроля над силовым блоком. «Вагнеровцы» могут быть союзниками, но подконтрольными их назвать сложно. Поэтому вероятность появления «лагерей подготовки» есть, вероятность постоянной дислокации хотя бы десяти тысяч весьма невелика. Вероятнее всего речь будет идти о максимальном формате «Пригожин + до пары сотен человек». Люди, которым «некуда отступать» Лукашенко нужны. Но по одному, в качестве сотрудников его силовых структур. Долгое существование параллельной армии сомнительно — оно слишком сильно будет пугать ПапуКоли.

Кроме того, сохранение публичности Пригожина (как критика российских силовиков) на следующих этапах будет создавать дополнительную напряжённость в отношениях с Путиным. Не стоит забывать ещё один интересный аспект — уголовное дело по факту «мятежа» не прекращено. А основной подозреваемый будет некоторое время находиться в Беларуси.

Информационные ресурсы и опыт пригожинских медиа. Это направление крайне интересно Лукашенко, с точки зрения внутриполитических процессов. Его пропагандисты так и не смогли добиться, хотя бы паритета с оппозиционными ресурсами, в соцсетях, видеосервисах, телеграме. Большие цифры количества подписчиков уже давно не успокаивают, тем более, есть статистика по географии подписок (большая часть из РФ). Пригожинские ресурсы (или консультанты) необходимы Лукашенко для выстраивания своей сети. А так же для влияния на российское информационное поле.

Африканский бизнес Лукашенко. В этом направлении есть острая потребность в обеспечении безопасности на всех этапах — поставки товаров и оружия, безопасность сделок, добыча полезных ископаемых. Ресурсы Пригожина могут это обеспечить.

И, наконец, интересное по России.

Россия работала с соседними странами, опираясь на несколько мифов. Среди ключевых:

сила российской армии (как возможного гаранта безопасности, так и угрозы в случае конфликта с РФ); консолидация российских элит, делающая невозможной попытки игры на дестабилизацию РФ; постоянная готовность Кремля к быстрым и жёстким шагам в ответ на угрозу; сила российских спецслужб как внутри РФ, так и за её пределами; консолидация российского общества.

Первый миф успешно развенчивается в Украине уже полтора года. А вот кризис с элитами, слабость спецслужб, репрессивного аппарата и уязвимость РФ продемонстрированы сейчас. Пока данный факт до конца не осознан соседями России. Но факт остаётся фактом — эту страну можно дестабилизовать относительно небольшими ресурсами. И, наконец, вопрос российского общества. Создание Кремлём тезиса «царь хороший — бояре плохие» в коммуникации с обществом хорош в относительно мирное время. Но, в случае «бунта против боярина», который сопровождается «молчанием царя», общество готово поддерживать «бунтовщиков». Речь идёт не о революции, а о русском бунте, бессмысленном и беспощадном. То есть возможности дестабилизации ситуации в РФ.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV