В Беларуси возросло количество военных РФ: в Госпогранслужбе оценили угрозы 22 июня, 11:08 Военные РФ проходят подготовку на территории Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

На данный момент на территории Беларуси находятся около 1500 российских военных, их количество незначительно увеличилось.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси, но подразделения российской армии, которые находятся на территории этой страны, больше привлечены к учениям, подготовке. К счастью, их количество в настоящее время небольшое. То есть мы не фиксируем того, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы осуществить повторное вторжение на территорию Украины из этого направления», — отметил он.

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Демченко напомнил, что в начале текущего года в Беларуси было более 10 тысяч российских военных. Сейчас речь идет о 1500 оккупантах.

«На данный момент мы фиксируем это количество на уровне 1500 военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек», — резюмировал он.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносила ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на данный момент угроза нового нападения со стороны Беларуси низкая.