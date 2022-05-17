Почему Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО 17 мая, 14:37

Похоже, в Турции надвигается крупный кризис — конфликт c Западом о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Только чудо могло дать Эрдогану шанс выиграть следующие президентские выборы, и текущая ситуация вполне может стать таким чудом.

Он вполне может использовать ее для досрочных выборов, поскольку есть две вещи, которые объединяют Турцию — оппозиция к РПК (Рабочая партия Курдистана) и восприятие действий Запада как лицемерных. Вероятно, Эрдоган воспользуется этим и для запрета оппозиционной партии ДПН (Демократическая партия народов). И пойдет на выборы в августе — возможно, даже с референдумом о членстве Швеции/Финляндии в НАТО, чтобы иметь дополнительные рычаги — у сторонников ДПН не будет времени сформировать новую партию. Это также поставит в затруднительное положение остальную оппозицию, отделив прозападные элементы от националистов и противников ДПН.

Видео дня

Если он победит, то сможет вернуться за стол переговоров с другими партнерами по НАТО и договориться о компромиссе. Но до тех пор он будет стремиться нагнетать напряженность вокруг этого вопроса.

Другие члены НАТО будут злиться на Турцию, учитывая теперь явную и настоящую опасность для Европы, которую представляет Путин в Украине. Турция будет рассматриваться как ненадежный партнер. Это приведет к еще большему недоверию между двумя сторонами. Ни о каких притязаниях на вступление Турции в ЕС не сможет быть и речи (Турция — кандидат в члены ЕС с 1999 года).

Что может все это спасти?

Ну, возможно, в последнюю минуту Байден отправится в Турцию на встречу с Эрдоганом. Продемонстрирует всем свое уважение к Эрдогану.

Возможно, в последнюю минуту Байден отправится в Турцию на встречу с Эрдоганом

Ставки сейчас очень высоки.

Путину это понравится, но что бы ни решила сделать Турция, пути назад с точки зрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО, нет. Они будут либо в НАТО, либо в статусе очень близких союзников с соглашениями о взаимной обороне с такими странами, как США, Великобритания.

Что касается специфики Турции, то мне просто интересно, смогут ли турецкие рынки пережить кризис с НАТО — посмотрите, что происходит вокруг курса лиры. У меня сомнения, смогли бы рынки дожить до выборов, запланированных на июнь 2023 года. Эрдоган, вероятно, имеет достаточно валютных резервов, чтобы протянуть до августа, а потом ситуация повиснет на волоске. И в разгар национального кризиса, разыгрываемого ради патриотизма, думаю, что многие турки не захотят, чтобы турецкие активы начали продавать. Иностранцы, тем временем, могут выжидать, не желая делать ставку на то, что еще может оказаться в проигрыше — то есть, ставку на Эрдогана.

Карты наконец легли в пользу досрочных выборов в Турции. Сможет ли Эрдоган на них победить?

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.