Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон, 24 февраля 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Как отмечает издание, во время первого срока Трамп удивил некоторых мировых лидеров, предложив звонить на его личный номер телефона вместо обычных дипломатических протоколов. Склонность Трампа к частым, зачастую неформальным, дружеским беседам уже всем известна. Во время его второго срока мировые лидеры, которые хотят сохранить благосклонность главы Белого дома, регулярно звонят или пишут ему — иногда чтобы обсудить важные вопросы, а иногда «просто чтобы поболтать».

Реклама

Среди этих лидеров, как заявили источники издания, — президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Неформальность этих бесед, хотя и мало чем отличающаяся от непринужденного стиля, который Трамп часто демонстрирует на публике, все же может поразить помощников на другом конце провода. Человек, знакомый с одной из бесед президента с Макроном, вспоминал, как два лидера братались, приветствуя друг друга», — пишет Politico.

По словам помощников, Трамп говорил «Эмануэллллллль», растягивая «л», а Макрон в ответ — «Дональддддддд», и так продолжалось некоторое время.

Иностранные чиновники считают, что способность адаптироваться под стиль Трампа способствует улучшению их отношений, что приводит к «более благоприятным результатам». После саммита НАТО в Нидерландах Трамп заявил, что изменил свое мнение об Альянсе после встречи с «великими лидерами», как он назвал своих коллег. С тех пор он согласился выделить больше военной помощи Украине при условии, что расходы будет оплачивать Европа.

«В некоторых случаях наблюдается меньше трений и больше согласованности. Отчасти это результат того, что многие лидеры стали более непосредственно общаться с Трампом и, да, проявляли большую предупредительность в частных беседах», — заявил неназванный европейский чиновник.

Сенатор-республиканец Кевин Крамер, который призвал премьер-министра Канады Марка Карни позвонить Трампу, объяснял, что тому «льстят прямые телефонные звонки».

Кир Стармер в начале марта написал Трампу в WhatsApp, пытаясь наладить отношения между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским после их перепалки в Овальном кабинете. Возможностью для премьер-министра наладить личные отношения с Трампом стала совместная поездка на гольф в Шотландию в понедельник, 28 июля.

Как пишет Politico, Трамп и сам часто инициирует телефонные разговоры с бин Салманом, Стармером и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Британский премьер рассказывал журналистам, что в мае Трамп позвонил ему, пока тот смотрел футбольный матч, чтобы заключить сделку о снижении пошлин.

Трамп также опубликовал скриншоты своей переписки с генсекретарем НАТО Марком Рютте, который делал ему комплименты за принятие Альянсом нового обязательства по расходам на оборону. Это послужило другим лидерам напоминанием, что их конфиденциальные разговоры «могут стать достоянием общественности».

Многие лидеры во время визитов в Белый дом пытались расположить к себе Трампа с помощью лести, почтительных жестов и подарков. Так, президент ЮАР приехал с двумя профессиональными гольфистами PGA, а Стармер привез письмо от короля Чарльза III с приглашением на государственный ужин.

«Однако более частые — и в основном не разглашаемые — телефонные разговоры и текстовые сообщения позволяют некоторым лидерам, прекрасно осознающим, какое значение президент придает личным отношениям, выстраивать более тесные отношения с Трампом», — сказано в материале.

Politico отмечает, что Макрон — один из немногих мировых лидеров, который застал первый срок Трампа. Он может публично выражать несогласие с Трампом, как сделал это во время саммита НАТО в отношении пошлин США для ЕС.

«Они чувствуют себя комфортно, поскольку уже какое-то время работают вместе, и это позволяет ему иногда быть более настойчивым. Но он также ценит отношения, которые они установили, особенно в личных беседах», — заявил источник издания, знакомый с телефонными звонками Макрона.

Трамп, комментируя недавнее заявление Макрона о признании Палестинского государства, заявил: «Он очень хороший парень, он мне нравится. Но это заявление не имеет никакого веса».