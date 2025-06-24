«Никто другой не осмелился это сделать». Трамп показал личное сообщение, которое ему прислал Рютте перед саммитом НАТО

Дональд Трамп похвастался сообщением от генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором тот поздравил его с «решительными действиями» в отношении Ирана и достижением согласия между всеми союзниками Альянса по увеличению оборонных расходов.

Соответствующий скриншот он опубликовал во вторник, 24 июня, в соцсети Truth Social.

В сообщении говорилось: «Поздравляю и благодарю за ваши решительные действия в отношении Ирана — это было действительно чрезвычайно. Никто другой не осмелился это сделать. Это обеспечит нашу безопасность».

Представители НАТО подтвердили The Guardian, что это сообщение Рютте направил Трампу во вторник, когда тот направлялся в Гаагу на саммит Альянса.

Рютте также написал: «Вы летите к еще одному большому успеху сегодня вечером в Гааге. Вы достигнете того, чего не мог сделать ни один американский президент в течение десятилетий. Европа теперь будет платить БОЛЬШУЮ цену — как и должна — и это будет ваша победа».

Фото: Truth Social

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Кроме того, американский президент подтвердил возможную встречу с Владимиром Зеленским.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Однако в тот же день он заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня на Ближнем Востоке, которое он объявил несколько часов назад, и он недоволен каждой из стран, но особенно Израилем.

«Они не знают, что, черт возьми, делают. Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на миссию сегодня утром», — сказал американский президент.