Как человечество докатилось до этого? Писатель Дэвид Брукс — о том, почему Трамп нравится миллионам американцев, хотя он лжет и ворует

3 августа, 14:25
NV Премиум
Поделиться:
Дэвид Брукс: Конечно, многие люди не считают Трампа морально отвратительным. Он просто преувеличенная версия того типа человека, которого было призвано создать современное общество (Фото: lifestories.org)

Дэвид Брукс: Конечно, многие люди не считают Трампа морально отвратительным. Он просто преувеличенная версия того типа человека, которого было призвано создать современное общество (Фото: lifestories.org)

x1
0:00
-
19:08
Автор: Дэвид Брукс

В своей колонке для The Atlantic известный американский писатель Дэвид Брукс отвечает на вопрос, почему американцы не считают Трампа морально отталкивающим, хотя он лжет, ворует и предает

Есть вопрос, который беспокоит меня уже почти десять лет. Как так получилось, что половина Америки смотрит на Дональда Трампа и не считает его морально отталкивающим? Он лжет, обманывает, ворует, предаёт, ведет себя жестоко и коррумпировано, и более 70 млн американцев считают его, как минимум, морально приемлемым.

Некоторые и вовсе видят в нём героя — достойного восхищения и уважения. Как мы дошли до такого морального оцепенения?

Я расскажу вам историю, которая, на мой взгляд, лучше всего объясняет, как Америка впала в это удручающее состояние.

Реклама

Теги:   США Человечество Мораль Дональд Трамп Мировая история

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Google обязали выплатить 425 млн долларов за нарушение конфиденциальности миллионов пользователей
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies