Дэвид Брукс: Конечно, многие люди не считают Трампа морально отвратительным. Он просто преувеличенная версия того типа человека, которого было призвано создать современное общество (Фото: lifestories.org)

В своей колонке для The Atlantic известный американский писатель Дэвид Брукс отвечает на вопрос, почему американцы не считают Трампа морально отталкивающим, хотя он лжет, ворует и предает

Есть вопрос, который беспокоит меня уже почти десять лет. Как так получилось, что половина Америки смотрит на Дональда Трампа и не считает его морально отталкивающим? Он лжет, обманывает, ворует, предаёт, ведет себя жестоко и коррумпировано, и более 70 млн американцев считают его, как минимум, морально приемлемым.

Некоторые и вовсе видят в нём героя — достойного восхищения и уважения. Как мы дошли до такого морального оцепенения?

Я расскажу вам историю, которая, на мой взгляд, лучше всего объясняет, как Америка впала в это удручающее состояние.