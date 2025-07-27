Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пути завершения войны России против Украины во время визита американского лидера в Шотландию.

Об этом сообщает The Telegraph.

Так, по данным издания, во время личных переговоров Стармера с Трампом речь пойдет о дальнейшей поддержке Украины.

Отмечается, что на переговорах в Шотландии лидеры стран обсудят пути прекращения войны России против Украины, особенно с учетом последних заявлений Трампа с критикой в российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, Стармер и Трамп сосредоточатся на том, как Британия и США могут воспользоваться преимуществами нового торгового соглашения, заключенного между странами в мае.

Стороны также коснутся вопроса обеспечения «срочного» прекращения огня в секторе Газа.

Трамп находится с визитом в Шотландии 25−29 июля.