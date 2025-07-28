«Люди умирают следующей ночью». Трамп заявил, что больше «не очень заинтересован» в разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в общении с диктатором России Владимиром Путиным, поскольку после их разговоров российские ракеты продолжают атаковать Украину.

«Я уже не очень заинтересован в разговорах с Путиным… У нас всегда такие замечательные и вежливые разговоры, а потом люди умирают следующей ночью, когда ракета попадает в дом», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии в понедельник, 28 июля.

У Трампа также спросили о том, считает ли он, что Путин солгал ему относительно прекращения огня в Украине. Американский президент ответил, что не использовал бы слово «врал». Однако он отметил, что после «хороших разговоров» с Путиным российские ракеты атаковали территорию Украины.

«Скажем, в трех случаях я думал, что мы можем достичь прекращения огня или мира… и тут вдруг ракеты летят на Киев и другие места. И я говорю — это вообще что такое, мы говорили три-четыре часа назад. И казалось, что все идет хорошо… Это происходило слишком часто, и мне это не нравится», — отметил Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что «очень разочарован» Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

Во время брифинга Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через 10−12 дней, начиная с 28 июля.