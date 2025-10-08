Футболка сторонника Израиля во время акции студентов в годовщину атаки ХАМАС на Израиль в Лондоне, 7 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Популярный в Израиле блогер, а в прошлом главный редактор тиражных изданий Эмиль Шлеймович в интервью NV рассказал, что средства на счетах главарей ХАМАС в разы превышают бюджет всей Газы.

«Измеряемый параметр этого конфликта — это количество денег на счетах Машаля Халеда, Исмаила Хании, Мусы Абу Марзука (верхушка ХАМАСа). Годовой бюджет Газы всей при их власти составлял $1 млрд, это включая сбор налогов, гуманитарную помощь, деньги, которые перечисляли Иран, Катар, которые лились по линии Агентства по делам беженцев. А на счетах главарей — суммы от $3 млрд до $5 млрд. Не считая миллионеров», — заявил Шлеймович в интервью NV.

По его словам, война открыла для главарей ХАМАС еще больше возможностей для обогащения.

«Потому что сейчас начнется освоение примерно от $80 млрд до $100 млрд. Потом мы выясним, что и этой суммы недостаточно. То есть сейчас опять люди из того же „золотого миллиарда“ начнут наживаться на том, что произошло там», — объяснил израильский журналист.

По мнению Шлеймовича, после завершения войны ХАМАС «переобуется», взяв новое название, и в том или ином виде останется при власти.

«Он так или иначе хочет быть аффилированным с будущим правительством палестинских технократов, египетских военных, катарских шейхов, кого угодно абсолютно, потому что на подходе $100 млрд И ХАМАС хочет участвовать в деребане этих 100 ярдов. А иначе за что они боролись? Им нужен доступ к этим деньгам, вот и все», — подчеркнул он.

Планы восстановления Газы — что известно

29 мая администрация президента США Дональда Трампа опубликовала его комплексный план из 20 пунктов по прекращению военного конфликта в секторе Газа.

Он предусматривает, что сектор Газа будет перестроен в интересах местных жителей. Одним из пунктов является то, что план экономического развития Трампа по восстановлению и активизации Газы будет разработан с помощью группы экспертов, которые помогли создать «некоторые из цветущих современных городов на Ближнем Востоке».

В Газе планируется создать специальную экономическую зону с льготными тарифами и ставками доступа, которые будут согласованы со странами-участницами.

В этой версии мирного плана Трамп не настаивает на том, что жители Газы должны ее покинуть.

В марте сообщалось, что Египет разработал детальный план восстановления сектора Газа с изображениями зеленых кварталов и крупных общественных зданий и его поддержали арабские страны. На реализацию этого проекта должны потратить 53 млрд долларов.

До этого Трамп заявлял, что палестинцы не имеют другой альтернативы, кроме как покинуть Газу, а Египет и Иордания должны предоставить им убежище. Тогда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждал, что предложение Трампа по сектору Газа может означать "этническую чистку".